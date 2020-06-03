游安順、方文琳、米可白、黃迪揚。（盧禕祺攝）

游安順、方文琳新戲演夫妻。（盧禕祺攝）

游安順、方文琳、米可白、黃迪揚、梁佑南、方琦。（盧禕祺攝）

方文琳、米可白、游安順、黃迪揚、梁佑南等人主演的大愛劇場《我在你心裡》，3日舉辦新戲記者會，離婚10多年的方文琳被問起女星何如芸婚變新聞，在兩造相互指控的家暴、外遇、刷掉一棟豪宅等各種婚變原因中，最不能接受什麼那一點？她坦言最無法忍受家暴，「只要動過一次手，有一就有二，我絕對不會容忍」。至於男方指控女生「消費習慣驚人」、「年刷數百萬」、「刷掉一棟豪宅」，方文琳認為：「那你當初就不要給人家這個卡，你既然給了，表示你要有能力負擔。」但她也強調畢竟不是當事人，很難了解箇中詳情。

方文琳有感而發地說，婚姻要跨過很多「坎」，只要跨過去，就可以白頭偕老。不過她認為夫妻財務應該分開，女生一定要有自己的錢財或賺錢能力，但基本上男人是一定要負責養家、要有責任感，女生如果有多餘的能力，可以為了小孩再拿一點出來，也不一定全要丟給男人。

是否覺得女明星婚姻經營困難？方文琳說，也不一定是女明星婚姻，一般人婚姻也是，婚姻本來就很難經營，要用心經營，每一階段都不一樣，從有小孩開心到小孩出生、很累帶小孩，再經歷小孩的教育，到某一程度小孩長大了，回歸到兩人談戀愛，就是不同階段。被問是否會再進入婚姻？她斬釘截鐵地說：「不要了啊！怎麼可能！絕對不會要！」強調只要有伴就好了，而且伴也不一定要是異性，有好姊妹、家人，光這些就夠她忙的了，且他也非常需要一個人的獨立空間，平常可以宅在家很多天不出門。

米可白與身家上億的「尾牙大王」謝銘杰結婚6年，近年屢被傳婚變，她坦言夫妻倆是經濟各自獨立，她賺的都是自己的，但老公也有給她附卡，不過她通常只會刷一些家用相關，也很少會買貴的東西，「我不是會刷豪宅的人啦」，且因為自己有在賺錢，想買什麼也可以負擔。最近她和老公想為在新竹的狗舍鋪人工草皮，避免狗狗跑跑跳跳時，因為下雨就渾身泥濘髒髒的，詢價結果至少要20萬，雖然這筆錢也是老公會負擔，但她就是希望可以再談到便宜一點的價錢。

最近因《做工的人》「昌哥」一角再紅一波的游安順，也被問是否有給老婆附卡，他笑說：「我老婆的信用卡比我多！我對金錢比較沒概念！」一旁的老婆馬上爆料：「是我給他零用錢！」他笑回：「這在外面不要講，給點面子！」通常是他皮夾沒錢就會放桌上，老婆會自動塞錢進去，平常吃飯也是老婆直接去買單，「有時A點私房錢，光是劇組請客就請完了」。

游安順劇中飾演方文琳老公，劇中延續年輕版的同一角色黃迪揚，都有角膜炎眼疾，經常需要點藥水，巧合的是，他拍戲期間某一天，因吃了零食後不小心揉眼睛揉眼睛腫起來，當晚回家自己點了疑似過期的眼藥水，半夜醒來突然發現自己幾乎完全看不見，打了四、五家醫院電話才找到一家有半夜眼科急診的醫院，自己一人搭車去掛急診，醫生說是急性發炎，他原本想自拍照通知劇組，沒想到一拍發現當天是四月一日，還擔心被懷疑是愚人節玩笑，隔天他勢力恢復約一半，但還是矇矇的看不清，仍自己開車去中壢拍戲，「生平第一次這麼害怕，原來看不到是這麼痛苦！真的很擔心再也看不到，畢竟我小孩還這麼小！」

(中時 )