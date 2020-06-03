一期稻作陸續收割，台南市官田區有水稻、菱角輪種的習慣，農民收割稻米後，把田淹滿水，就能種下菱角，近年不少人採友善種植，田間也出現水雉覓食。（莊曜聰攝）

台南市主要稻米產區位於後壁、柳營、白河、官田、六甲等地，總面積約在14000公頃。（張美雪提供／莊曜聰台南傳真）

現在已經進入一期稻作採收期，台南市主要產區位於後壁、柳營、白河、官田、六甲等地，總面積約在14000公頃，其中官田有不少田區都採稻米與菱角輪作方式，現在就能看到等待收割的稻田與新種的菱角田並陳的農村即景，水田的昆蟲、螺類也吸引鳥類前來覓食，連俗稱「菱角鳥」的水雉都現身，近距離就能看到。

菱角是官田區的特色農產，農民多半採稻米、菱角輪作，年初種植一期稻作，收割後在5、6月種植菱角，產期一直持續到年底，而會種植菱角的田區，多半都是種植糯稻，方便銜接菱角栽種，收割完的稻田稍微整地後，農民隨即灌水淹田，著手種上菱角，現在在官田區多處農地，都能夠看到新種的菱角田，也象徵菱角季節即將來臨。

官田區農會指出，早年官田菱角種植面積約400公頃，隨著農村人口老化嚴重，加上菱角需要靠人力採收，在老年人口陸續凋零下，菱角種植面積也逐漸萎縮，目前僅剩下300公頃左右，但菱角是官田的特色農產，農會仍會持續輔導、協助農民，也開發周邊產品，協助穩定菱角的價格與收益。

近來在官田的菱角田，也偶爾可見水雉現蹤，踩著優雅步伐，在水田裡漫步覓食，美麗的身影吸引愛鳥人士注意，拿起相機替水雉留下美麗身影，現在正值水雉的求偶期，雄鳥長出繁殖羽，羽毛相當鮮豔，因水雉的出現，讓官田的水田別有一番風貌。

(中時 )