美中貿易的一舉一動，牽動著台海的整體走向，基隆市議會於3日舉行第19屆第3次定期會，市議員藍敏煌詢問曾擔任民進黨代理主席的現任基隆市長林右昌，目前美中之間的矛盾越演越烈，而基隆因為有國際級港口，若台海發生衝突，基隆將會首當其衝，他問林右昌，基隆若陷入戰爭，市府是否有在平日準備保護人民的措施。

林右昌說，保護市民，每年包括民安演習、經常性災害搶演練都是在做這些準備，希望它不要發生，但萬一發生是有能力去應變的，過去到現在都在持續相關準備計畫，會繼續努力。他指出，每一個國家建立國防，就是希望能保護自己人，當然和平是前提，沒有人希望發生戰爭。

藍敏煌指出，很多媒體、學者都提醒台灣，希望台灣不要成為美中衝突下的犧牲品，他相信蔡總統有此智慧，而林右昌市長曾擔任過民進黨的代理黨主席，應該有很好管道與蔡總統溝通，兩岸還是要朝和平合作發展。

藍敏煌也表示，台灣在美國的因素下，就有可能會遭受飛彈波及，所以他希望蔡總統可以避免台灣成為美中貿易戰下的犧牲者，避免基隆市成為第一個被飛彈攻擊的城市。

(中時 )