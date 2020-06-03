台中市小黃公車路線3日新增6路，台中市長盧秀燕（右3）說明，小黃公車全程免費、可電話預約，更首推部分路段「隨招隨停」。（黃國峰攝）

台中市小黃公車路線3日新增6路，4位霧峰鄉親搭乘體驗，台中市長盧秀燕（左）親切迎接搭乘里民。（黃國峰攝）

台中市小黃公車路線新增6路，3日正式上路。（黃國峰攝）

6條台中市小黃公車新路線3日正式上路，加上原2條路線，台中市現有共有8條小黃公車運作，服務偏遠地區民眾行的需求，不僅全程免費、可電話預約，更首推部分路段「隨招隨停」台中市長盧秀燕表示，小黃公車兼顧公車服務與計程車機動性，深入偏鄉，服務高齡或行動不便者。

台中市交通局3日於霧峰區舊正里活動中心舉行「小黃公車擴大營運」記者會，宣布新增新社、太平、霧峰及烏日等路線，4位鄉親長輩搭乘小黃公車進場，表示寬敞又方便，中市交通局長葉昭甫表示，由於部分路段狹小，大型公車進不去，因此市府以計程車作為公車，深入偏鄉服務。

盧秀燕指出，台中原本只有黃1、黃2兩條路線，今日再擴增6條線，主要行駛屯區及山城，前往東勢、豐原、新社、太平、霧峰及烏日等區，而且搭乘還免費外，民眾如果湊滿4個，還可接受預約，部分路段可隨招隨停，服務更細膩，希望偏遠地方的鄉親能享受到更便利的交通。

盧秀燕也加碼說明中市今年推行的「雙十公車」，指出，雙十就是，搭乘公車10公里內免費、超過10公里最多收10元，也就是台中市內，不管坐多遠，來回就是20元，鼓勵大家多跨區旅遊，享受台中各地景點。

交通局表示，台中小黃公車路線包含黃1路豐原球場線，黃2路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃4路豐原朴子線、黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃7路舊正象鼻線、黃8路喀哩線，其中黃4路、黃5路、黃6路、黃7路、黃8路等5路，因部分行駛路段無市區公車經過，首推隨招隨停，更便民。

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(中時 )