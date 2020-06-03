108學年UBA公開二級本周在高雄義守大學產生最後男、女子組4支下個學年可以升上一級的隊伍，男子組第一支確定獲得下季挑戰一級資格的，是來自台中的台灣體育大學，今天在8強戰於下半場甩開對手追擊，以88比62擊退交通大學。

今天透過進攻為球隊建功的大一好手許安透露，決定從東山高中畢業要念台體大時，和當時東山的助理教練約定，要幫助台體大重返甲一，可惜這個諾言在助教車禍驟逝後才實現，讓許安內心感觸良多，他說：「其實賽前到比賽開始，內心是蠻緊張的，因為背負著幫助球隊回到甲一的理想。之前和東山高中男籃隊助教約定，要幫助台體回到甲一，後來助教過世，這個約定一直放在我心中，加上現在台體男籃教頭劉繼舉老師這個球季結束後就卸下教頭身份，這場比賽真的只有想贏球、收下甲一的念頭。」

許安透露，直到第2節中段才開始放鬆心情，很開心達成幫助台體搶進一級，下季的挑戰「升級」，他認為球隊必須加強防守觀念，而台體之後會由女教練田本玉執掌兵符，許安也想和新、舊隊友跟新教練一起磨合，並期待在一級和旅美兩年回來打UBA、同樣來自東山高中的邱子軒一較高下，許安笑說：「絕對不會讓他的球隊好過！」

(中時 )