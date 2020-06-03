倫元投顧分析師陳學進表示，台股3日開高走高，終場上漲192.23點，漲幅1.73％，收在11,320.16點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.98點，漲幅1.33％，以151.03點作收。三大法人方面，外資續買176.42億元，投信續買15.34億元，自營商續買64.63億元，同時外資於台指期貨市場上再度加碼1,478口多單，累計淨多單部位為40,894口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然中美緊張關係持續升溫，且美國因種族問題造成的示威抗議活動遍地開花，但陸廠復工、歐美解封、石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）預計延長現行減產規模2個月，以及市場預期全球經濟可望重返成長軌道的帶動下，樂觀氛圍抵銷盤面利空，美股四大指數2日持續勁揚，連帶台股3日跟進大漲，再創近期反彈新高。

個股方面，本周納入投資組合的創惟，受惠Type-C需求暢旺，營運展望樂觀，配合趨勢走多向上、內資法人大戶心態偏多不變、量價不失控下，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

此外，隨外資買盤陸續歸隊，不僅權值股的台積電、鴻海、台塑四寶及金融股回穩上漲，在大陸車市景氣逐漸回溫，以及蘋果新品將於下半年聯袂齊發的加持下，包括友達、群創、世芯-KY、緯軟、精華、金可-KY、晶碩、順德、界霖、強茂、美琪瑪、康普、智伸科、皇田、大立光、玉晶光、台郡、鎧勝-KY、GIS-KY等個股3日皆同步走揚。

展望後市，大盤短線急漲過後或有震盪，但在資金行情持續助推下，只要多方控盤格局不變，且內外資法人持續偏多操作，後市行情仍不容小覷，順勢操作以「多」為主。

(工商 )