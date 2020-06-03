豐銀投顧分析師羅雅渝表示，台股日K線連四紅，3日開高走高，成交值放大至2,120億元，終場以11,320點作收，順利收復3月9日的跳空缺口，平台整理區間11,090～11,730點壓力也轉為支撐，加上未來8個交易日季線扣抵值往下，季線走平往上翻轉的機會大增，配合新台幣盤中強升1.4角創近3周新高，熱錢持續回流下，多方控盤格局的看法不變。

個股方面，本周納入投資組合的杰力，5G及居家辦公掀起資料中心與伺服器需求，推動業績看增，股價3日一度攀至波段新高，終場收在前波高點120.5元。

類股方面，台積電、鴻海、大立光等蘋果三王3日同步走高，成功扮演台股領頭羊，匯聚盤面多方人氣，台塑四寶等塑化族群及金融股也聯袂走強，表現可圈可點。

後續盤面觀察重點在於大盤成交值能否維持1,800億元月均量之上，電子權值股是否繼續領軍，同時第一季財報與5月營收績優股，以及5G、半導體、印刷電路板（PCB）、NB、高殖利率等個股均值得多加留意。

(工商 )