循環冠軍的啟發投顧分析師楊基政說，近期上市櫃企業將陸續揭曉5月營收，需密切留意基本面狀況，從中進行汰弱留強。個股方面，本周納入投資組合的森田，技術面見到轉強，有機會持續走高。 楊基政指出，外資回補台股權值股，大盤上演補漲行情，隨指數來到相對高檔，建議短打因應盤勢變化，在月線支撐未跌破前，維持買黑賣紅策略不變，反之若跌破此區，則態度應轉為保守。

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