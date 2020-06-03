實價揭露「冠德信義」又有一筆新交易，10樓戶246.72坪，新買家砸3.7億元現金買進，單價205.4萬是冠德信義揭露至今第2筆單價破200萬的交易，再度凸顯市場現金滿滿。

冠德信義2017年11月完工，實價目前揭露5筆交易，其中12樓和10樓戶交易單價都破200萬，其餘低樓層3、4、5樓單價也都維持190萬的水準。

台灣房屋信義101特許加盟店店東向秦毅表示，冠德信義分BCF棟，一層一戶，共41戶，基地面積大，推案坪數也大，因此每戶總價幾乎都破3億以上，由於近信義百貨商圈，又正對松德公園，視野遼闊，生活機能和環境條件佳，頗吸能引高資產族目光。

不僅冠德信義10樓戶無貸款買房，今年1月交易的5樓戶，也是3.32億現金購入，台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，由於今年台灣防疫上頗受國際肯定，而在國際經濟局勢多變的情況下，台灣豪宅市場反成為一個穩定的避風港，因此也吸引台商持續回流，甚至一些高資產族將海外投資獲利了結或停損換現金，改投向國內不動產，讓高總價市場亮點頻現，近年豪宅包括「one park信義聯勤」，「聯合大於」和「信義帝寶」，都有現金買豪宅的交易。

(時報資訊)