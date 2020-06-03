高屏六堆建庄明年邁入300年，出身客家庄的屏東縣議員李世淦建議，應以國家級規格舉辦慶典活動，順勢結合地方文化及旅遊，讓六堆走進國際，一舉被世界看見；屏東縣政府客務處長陳麗萍表示，已確定客庄十大節慶之一的元宵尖炮城會擴大辦理。

六堆耆老指出，1721年先民在南台灣下淡水溪和東港溪圍繞下，圈出一片客家族群的家園，眾人胼手胝足、辛苦耕耘；後來朱一貴起兵反清，事件發生後客庄人更以團練維持族群生存及地方治安，直到1895年乙未戰爭不少人壯烈犧牲，六堆逐漸變成地方客家族群統稱。

李世淦說，屏東在2019年以一場台灣燈會躍上國際舞台，創造我屏東、我驕傲佳績，接續台灣設計展、國慶煙火，屢屢好評不斷；2020年即將舉辦的全中運，若2021年能接續擴大舉行六堆300年慶典，就能延續地方熱度，創造城市光榮感。

陳麗萍指出，尖炮城是早期客家先民開墾時，在庄頭作高台以便受攻擊互相通知，後來轉變為元宵時用來加強團練捍衛家園，百餘年來在萬巒鄉五溝水地區年年舉辦未曾中斷，明年搭配六堆建庄300年，確定會擴大舉行。

屏東縣長潘孟安也認為，300年慶祝活動能從文化慶典、歷史緬懷角度出發，讓地方再現風華或許可行，未來將與地方耆老請益討論，盼藉此展現六堆屏東特色。

(中時 )