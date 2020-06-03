川普政府獵殺華為頻出招，除了祭出限制出口新禁令，又積極遊說盟國封殺華為5G設備，專家指出，競爭對手瑞典愛立信 （Ericsson） 有機會趁勢崛起，躍居全球5G 技術的領導廠商。

華爾街日報報導，業界人士指出，網路設備產業年產值800億美元，愛立信擁有技術先進的產品，研發時間較競爭對手諾基亞（Nokia）來得早，而華為遭受美國制裁未來難以生產相關產品 。

路透報導，美國發出新禁令封殺華為之際，加拿大兩大電信巨頭BCE和Telus周二（2日）宣布，將採用愛立信、諾基亞的5G網路設備，不約而同圍堵陸廠華為，而英國在美方在積極遊說下，不排除拒用華為5G 。

美國商務部上個月宣布，明訂限制華為使用美國科技和軟體，從而保障美國國家安全。據最新規定，無論是美國或外國的企業，若沒有拿到美方的特許，就不能用美國的軟體或技術製造晶片出貨給華為，這項禁令恐使華為無法取得關鍵晶片來生產先進的5G網路設備。

報導指出，愛立信和華為從去年就開賣具有「大規模多重輸入輸出」（massive MIMO）的5G設備，能把無線訊號傳送到不同的設備上，業界人士指出，由於生產高品質的massive MIMO 5G 設備，需要半導體廠商供貨先進製程晶片，如今川普封殺下重手，華為恐面臨斷貨危機。

(中時電子報)