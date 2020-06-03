危老政策持續帶動北市透天出現高價的交易，根據最新實價揭露，北市萬華區今年1月出現2.04億元透天厝成交，此外、長安東路上也分別有2棟透天以近億元成交，中山區更有老宅成交，備註危老改建，專家分析，大土地持分的舊透天、平房與商業區的土地，改建效益最高，因此可發現實價有些透天厝的交易產生。

根據實價資料顯示，台北市的康定路141~150號有商業區土地的透天厝，成交總價2.04億元，是有實價以來康定路成交的第二高價，由於該區已經不屬於西門町最熱鬧的商圈，買方可能看好商業區的高容積與危老的改建效應，因此高價購入65.64坪地坪的舊透天。

另外還有兩筆商業區的舊透天，土地面積約40.84坪與39.63坪，成交總價9450萬元與9170萬元，地址則是同路段的長安東路一段91-100號，該路段同樣屬於商業區的土地，研判買方也是著眼於土地的開發效益，兩筆透天合計土地就有80坪的規模，而且該路段也屬於台北市精華區的市中心，具備開發改建效應。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老政策的容積獎勵加上百分百整合後，可以免於走都更流程等特性，的確讓市中心一些老舊住宅有重生的機會，不過礙於開發效益與整合難易度等問題，還是以大土地持分的舊透天、平房與商業區的土地效益最高，因此可發現實價有些透天厝的交易產生。

同樣屬於開發型的買賣還有一筆位於遼寧街201巷1-10號的建物，土地持分8.47坪，成交總價1950萬元，備註直接載明為「危老改建案」。

曾敬德表示，危老改建的時程獎勵落日前，市場的確出現一波整合潮希望可以搶到資格，尤其是有些整合可能差臨門一腳的，危老政策的確讓部分的整合加速，不過目前還是以透天與三層樓以下的建物較為受惠，一般四五層樓公寓難度仍相當高。

(中時電子報)