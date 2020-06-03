朱銘美術館跨界與運動休閒業者合作，並推出《創藝運動場》特展。（朱銘美術館提供）

受到新冠肺炎疫情衝擊，上半年台灣各展演場館皆門可羅雀，公家博物館、美術館還有預算支撐，民間美術館則是勉力生存，朱銘美術館館長賴素鈴不諱言，今年自疫情以來，該館的訪客數掉了超過5成，但也因為有著廣闊的戶外園區，在疫情中除了原本美術館致力的典藏、研究、展示與教育功能，也跨界與運動休閒業者合作，嘗試讓藝術更貼近生活。

賴素鈴指出，朱銘美術館配合防疫，自3月後室內場倌便封閉直至6月2日才重啟，即便有著廣大的戶外園區，但畢竟也受限於天侯「最差的時候，每天參觀人數只到2位數。」而每年的支出成本上億元，除了靠文化部的紓困方案解了燃眉之急，讓美術館的現金流維持平衡，該館也持續推出朱銘作品的限量複製品以支持營運，今年太極系列的《轉身蹬腳》也一推出即反應熱絡，賴素鈴笑稱：「這件作品動態張力夠，而且大有把一切壞事一腳踢開的感覺。」

賴素鈴也強調，儘管疫情帶來全人類生活型態改變，全球各大美術館因應著「新常態」而開始經營、開發線上美術館、直播等，把過去美術館單向的交流模式，轉變為互動參與，但「美術館還是希望讓觀眾現場感受真跡與藝術品的場域」因此疫情中朱銘美術館也首次聯手北海岸7家運動休閒業者，推出《2020年度特展：創藝運動場》除了展出達利、楊英風、朱銘與蒲添生、蒲浩明、蒲宜君一家三代與運動相關的創作，也推出「北海岸創藝運動雙人套票」，吸引更多人投入藝術與大自然的懷抱。

「疫情也讓我們思考自身的定位」賴素鈴表示，看到人們因疫情減少活動，意外修復了環境，也讓朱銘美術館藉著疫情期間進行環境生態和植栽的梳理，把原是充斥外來種的睡蓮池，改變為台灣原生種動植物的生態池；提早在4月份就開放戶外太極廣場，鼓勵大家在此野餐，更舉辦「狗狗野餐運動會」，賴素鈴說：「防疫期間人人成為孤獨的島，但其實我們可以團結共同防疫。」讓藝術貼近生活，邀民眾防疫不防藝。

(旺報 )