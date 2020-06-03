台塑發放300餘萬元助學金，嘉惠雲林縣上千名學子。（張朝欣攝）

台塑企業「王詹樣基金會獎助學金」3日發放，共有雲林縣麥寮、台西鄉1100餘名學子受惠，總金額達330萬元，1名低收入戶大學生領到1萬元，表示疫情影響家裡收入，此筆助學金比政府的振興券更實用。

「王詹樣基金會獎助學金」發放低收入戶大學生每人1萬元、高中生5000元；中低收入戶大學生5000元，高中生3000元；一般家庭大學生2500元，高中生1500元，15年來已嘉惠1萬7000多名學子。

村長們表示，台塑助學金開辦後，明顯感受地方就讀公立大學人數逐年增加，其中不乏台、清、交等名校，可見自從台塑來到雲林，不僅帶動沿海地區經濟發展，助學金更是帶給學子實質的鼓勵。

台西鄉低收入戶林姓家長說，2個女兒就讀大學，為減輕家中負擔課後到餐廳打工，但疫情導致打工時數大幅減少，所幸有台塑的助學金，2女兒各領了1萬元，有如及時雨緩解家裡的經濟壓力。

麥寮鄉1名村長說，台塑1年發放2次助學金，可以減輕低收入戶、中低收入戶等弱勢家庭的負擔，讓清寒學子不因家境困難而放棄升學機會，敦親睦鄰由教育著手，鄉親們都很肯定。

台塑六輕管理部副總經理陳文仰指出，王詹樣基金會除了發放助學金，也在全台推動「早療專業服務成效提升計畫」、「老人肺炎鏈球菌疫苗捐贈計畫」、「愛滋收容人彩虹計畫」，藉由善盡企業責任，打造更祥和的社會。

(中時 )