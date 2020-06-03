1999年台北港興建後，淡水河下游淤塞情況日益嚴重，每遇退潮時，八里渡船頭業者船航班、漁民作業皆須繞道行駛，航行時間倍增3至4倍。立委洪孟楷今天邀集各單位會勘後，請經濟部水利署總工程司陳肇成允諾，1個月內召集相關單位，商討清淤工程、各單位分擔經費比例、清淤主責單位。

洪孟楷表示，請業者、漁民等各單位，在1周內會知水利署各自的需求，並請水利署總工程司陳肇成允諾，在1個月內召集相關單位，討論此次清淤工程整體計畫、並粗估需花費多少預算，各單位該如何分擔經費，以及商討主責單位。

經濟部水利署第十河川局規劃課長葉兆彬也表示，粗估清淤工程費用浩大，載運泥沙等工程，1立方公尺約需400至500元，目前清淤需挖除約10萬立方公尺，約需花費 4至5千萬元的經費。

新北市水利局河川工程科長黃茂川說明，淡水河下游河道淤積，與台北港興建北堤有關，因左岸凸出改變下游水流，造成河道淤積，前幾年水利局有代辦清淤淡水河道，讓船隻可以進出，但很快地河道又回淤。

在場也有不少議員指出，過去已會勘多次，但因渡船業者和漁民隸屬的單位不清楚，各單位自行清淤，時常出現同一區域被清淤後，又被另一業者回填，造成清淤效果有限，因此希望這次清淤工程能有主責單位負責規劃。

洪孟楷也說，今日辦理會勘，特別選在退潮時間，邀集台灣港務公司、經濟部水利署、新北市水利局、交通局、農業局漁管處、新北市議員蔡錦賢、鄭戴麗香、陳偉杰、鄭宇恩服務處、淡水區和八里區公所、淡水區漁會一同會勘八里渡船碼頭，釐清各單位清淤工作，以保障旅客、漁民航上安全、改善航道淤塞。

(中時 )