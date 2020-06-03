海大帆船隊成立7年，去年奪下台琉盃國際帆船賽冠軍。（海大提供／許家寧基隆傳真）

台琉盃國際帆船賽因疫情取消，海大舉辦「迷你版」的基隆嶼繞島賽。（海大提供／許家寧基隆傳真）

舉辦19年的台琉盃基隆國際帆船賽，每年各國帆船好手橫越石垣島至基隆，今年受新冠疫情影響被迫停辦，讓許多選手興嘆，去年贏得總冠軍的海洋大學帆船隊，趁著疫情趨緩，發起首屆海大盃基隆嶼繞島賽，邀請國內6個船隊，7日環島一較高下。

海洋大學表示，台琉盃帆船賽不僅是國際知名的水上運動盛宴，也是台灣與日本唯一的重型帆船比賽，每年由台、日雙方輪流舉行越洋賽，今年輪到基隆舉辦，原定6月7日的賽程，受新冠疫情影響取消，讓國內許多帆船運動愛好者感到遺憾。

海大帆船隊教練林季燕說，7年前海大成立帆船隊，開啟了校內蓬勃的海洋休閒運動風氣，他說，培養一支船隊參加國際賽事並不容易，包括船隻購置、維護保養以及人員訓練，費用都相當可觀，在學校的支持下，這幾年在各項賽事也屢獲佳績。

隊長陳永哲表示，為了籌辦這次比賽，所有帆船隊選手日夜地投入船隻維修、保養整備工作，希望讓船隻維持最好的狀況，完成連霸目標，得知賽事取消讓大家感到失望，幸好在民間企業，以及許多校友的支持下，以環繞基隆嶼方式讓賽事進行。

第一屆海大盃帆船邀請賽邀請Fone、Vision津、ABEL亞伯號、航海人73號、海大躍進號及活力號等6個隊伍參賽，7日上午10時從碧砂漁港及海大小艇碼頭出發前往基隆嶼，再沿著海岸線繞行，全程約10公里，選手操船除了要有默契，體力也是一大考驗。

(中時 )