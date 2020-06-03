台南陸軍偕行社為目前已知日據時期台灣9處偕行社中規模第二大者，建造年代逾百年。（台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真）

台南市歷史建築、原日本陸軍台南偕行社，為目前已知日據時期台灣9處偕行社中規模第2大者，僅次於台北偕行社，建造年代逾百年，經台南市政府向國防部爭取無償撥用，將展開偕行社修復活化，市府指示文資處於2017年完成調查研究並接續進行修復規畫設計，今年完成修復設計且申請中央補助款，推動修復工程，在市長黃偉哲積極向文化部爭取下，獲核定補助歷修復工程所需經費8500萬元，預定年底前開工、2023年完工，修復完成後，可望成為台南市區一新文資亮點。

「偕行社」為日本陸軍將校創建的組織，名稱源自《詩經‧國風‧秦風‧無衣篇》：「王于興師，脩我甲兵，與子偕行。」有激勵軍人同袍相互扶持之意。偕行社是昔日提供日本陸軍將校修養、親睦、舉辦儀式活動的集會及社交場所，功能類似今日國軍英雄館。台南陸軍偕行社為目前已知日據時期台灣9處偕行社中規模第二大者，僅次於台北偕行社，建造年代逾百年，戰後曾作為國軍眷舍使用，2007年登錄為本市歷史建築。

台南偕行社現有主要建築共3棟，整體採當時盛行的「和洋混和風」設計，由西向東各有特色：第一棟屬二層樓木骨洋風石造建築，立面有外露木質結構，外牆採拋泥式工法等歐風建築元素，窗框及窗扇皆為木造結構，原始屋頂樣式屬半切妻式石板屋頂，造型優美，推測主要作為辦公空間使用；第二棟建築為L型一層木骨洋風建築，室內挑高成半圓弧形天花板形式，搭配角線裝飾造型，獨具特色，推測日據時期主要作為集會場所；第三棟為一層木構造建築，原裝設有二層樓高度的煙囪，室內屬傳統日式空間配置，且保留完整浴廁隔間，可提供軍人使用。

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