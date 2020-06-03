今（3日）悠遊卡公司推出的「DS4造型悠遊卡」在6大通路開放預購，28,000個造型悠遊卡照樣被秒殺。（摘自momo購物網）

今（3日）悠遊卡公司推出的「DS4造型悠遊卡」在6大通路開放預購，沒想到上午11點一到，網路上哀鴻遍野，網路不斷出現「轉圈圈」，在電商平台下單成功進入購物車後又被清空，28,000個造型悠遊卡照樣被秒殺。讓電玩迷直接懷疑人生：根本比演唱會還難買。

悠遊卡公司獨家取得索尼（Sony）PlayStation®4遊戲主機（PS4）授權，推出PS4的搖桿為造型的「DS4造型悠遊卡」。不過今日全台限量28,000組開放預購，各銷售通路預購都傳出當機災情。

據PTT網友透露，不論是至超商機台預購，或是在電商平台搶購，都是呈現「無線轉圈圈」的畫面，或是將商品放進購物車後，截帳時卻被清空，讓許多人崩潰表示，「太扯！演唱會都沒那麼難搶」。

Pchome和Momo 2大電商平台於今早11時開放預購DS4造型悠遊卡」，隨即完售，下午分別於13時／15時開放第2波預購，目前和4大超商都已售完。網友表示「不講我還以為今天雙11」、「完售，哈，卡到爆」、「卡死完全進不去購物車」、「進不了結帳畫面，實在太卡了，當機器人成為風氣……」。

(中時電子報)