櫃買中心今（3）日指出，大學光股票（3218）、達威股票（5432）都自6月4日起降低融資比率一成及提高融券保證金一成；另盛弘股票（8403）維持其降低融資比率一成及提高融券保證金一成。

櫃買中心表示，大學光股票自5月28日至6月3日止，連續五個營業日有成交量過度異常之情事，達威股票自5月21日至6月3日止，十個營業日內有六個營業日有成交量過度異常之情事，兩檔股票都自6月4日起降低融資比率一成及提高融券保證金一成，俟調整原因消滅連續六個營業日，於次一營業日恢復。

櫃買中心另指出，盛弘股票迄6月3日止，已連續六個營業日無股價波動過度劇烈情事，原依規定自6月4日起，恢復其原融資比率及原融券保證金成數；惟該股票因成交量過度異常，故仍維持其降低融資比率一成及提高融券保證金一成，俟其無成交量過度異常之情事後恢復。

(工商 )