即將脫困？南山人壽3日發布四點聲明，強調境界系統大部分運作已穩定，亦無打算向前董事長杜英宗提告；業務員收入未受境界系統影響，今年月均收入與2019年相當；依大法官解釋，南山人壽「依法並無義務」替業務員提繳退休金；董事會仍全力支持且持續投入資源。

南山人壽副董事長尹崇堯3日首度以副董身份出席股東會，股東會亦通過盈餘轉增資102.545億元，預計增資後股本將達1,382億多元，是壽險業股本最大的公司，同時南山人壽在潤成投資入主後，已多年盈餘轉增資，及現金增資二次，加上今年則總額將逾595億元。

潤成投資入主南山人壽在2021年即將屆滿10年，但每年股東會仍是面臨南山人壽業務員的諸多質疑，近二年更是因為新資訊系統境界成就上線後運作不順利，遭業務員控訴變相加班、影響業績及生計，南山人壽企業工會更表示潤成10年屆滿可能要出脫持股獲利了結。

對業務員這些質疑，南山人壽3日發布四點聲明，一是強調境界系統已持續優化，理賠、核保已恢復過去水準，投資型保單系統部分亦持續優化，出錯率已相當低，接下來就會報南山董事會後，將改善及複核結果送金管會，爭取早日恢復投資型保單業務。

二是業務員收入問題，境界成就是2018年10月正式上線，南山人壽表示，2019年南山人壽業務員月均收入維持與2018年相同水準，且佣金收入還比2018年成長4％，2020年目前月均收入亦與2019年相當，有些特殊情況時，南山人壽亦提供佣金預支方案，讓業務員生計不受影響。

三是依據大法官釋字第740號解釋「南山人壽與業務員間之私法契約關係並非勞動關係」，且歷年民事法院判決都認定南山與其業務員是承攬關係，所以南山人壽堅持「依法並無義務為業務員提繳勞工退休金」，相關勞保局的罰案則在持續救濟中。

四是在大股東經營承諾方面，則強調南山人壽董事會全力支持公司並持續投入資源，致力系統與功能優化，並確保所有保戶權益不受影響，營運一切正常，並無外傳事宜。

(工商 )