丁噹《天使》英文版。(影／取自YouTube)

丁噹詮釋 師兄五月天的經典之作〈天使〉，邀請原作曲人五月天怪獸擔綱製作人，唱出愛與力量重生的明亮希望，溫暖的旋律、真摯的嗓音，撫慰人心。〈天使〉單曲推出後，獲廣大迴響，在LINE MUSIC奪下最新排行榜、華語熱門排行榜、飆升榜、華語熱播新曲即時榜4榜冠軍，同時也衝上了YouTube的發燒影片，更有遠在異鄉打拼的遊子，因為聽了〈天使〉深受感動，希望身邊的朋友也能像他一樣，從音樂獲得的力量，因此唱片公司特別製作〈天使〉英文字幕，讓這首直擊人心的音樂，打破語言的藩籬，緊緊相依。

2020年初，全世界歷經毫無預期的疫情衝擊，因為勇赴前線的醫護者及第一線工作人員的辛勞，和無私守護著他們的家人的陪伴，在眾人的努力下，逐步走出迎接曙光，丁噹說：「記得每次出遠門工作，媽媽總是會跟我說：如果累了，隨時回家！」家人總是像天使般，不論在外面遇到什麼挫折，家人都會給我們最大的支持，當初就是這樣的信念，讓丁噹想翻唱〈天使〉，獻給身邊每一位天使。

丁噹暖心詮釋〈天使〉，感動眾人，有網友說：「我人在英國，作為前線人員每天戰戰兢兢面對病患，有誰不怕被感染？我聽了〈天使〉有被治癒的感覺。」還有來自武漢的歌迷寫了滿滿二頁的信給丁噹，分享自己的故事，令丁噹不捨落淚，歌迷透露因為身體不是很好，想要換工作調理身體，但在轉職後遇到了疫情爆發，工作不順遂，在這段低潮期，是丁噹的歌曲和「居家日記」直播，帶給她力量，丁噹說：「我們就像親人一樣，彼此之間相互鼓勵、彼此安慰，我覺得那種力量是非常強大的。」而歌迷更貼心地表示，在寫信時手已消毒，還隨信附上酒精和乾洗手，提醒丁噹看完信記得清潔，注意安全。即使現在仍有許多人只能待在家裡，無法自由活動，但丁噹相信，撼動人心的音樂是能穿越城市，無論身處何處，音樂的力量總是無限大。

丁噹詮釋師兄五月天的經典之作〈天使〉獲廣大迴響。（相信音樂提供）

丁噹詮釋師兄五月天的經典之作〈天使〉獲廣大迴響。（相信音樂提供）

(中時 )