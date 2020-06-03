天氣逐漸炎熱，荔枝樁象的繁殖期也到來，此害蟲不僅會危害荔枝、龍眼等果樹，人體若不幸被汁液噴到還會造成皮膚紅腫潰爛，不過荔枝樁象對於外籍移工來說竟是「男人聖品」、「天然威而鋼」。

彰化花樹銀行創辦人郭俊銀在臉書PO出影片和照片，並寫道「外勞朋友利用假日打打牙祭，荔枝椿象最怕的天敵原來是他！這比政府在推的平腹小蜂生物防治法還有效，順便幫台灣農民解決問題，真的是一舉數得，他們說這是人間美味……台灣人不懂得享受，而且聽說是男人的聖品，有圖有真相！」

影片中的移工把荔枝樁象的頭尾扒掉後，直接放入口中大快朵頤，還豎起大拇指稱讚，看起來相當享受這「人間美味」，另一旁的人看了驚呼連連。

（圖／翻攝郭俊銀臉書）

網友們看了也覺得不可思議，紛紛驚嘆留言「唉呦~救人ㄛ」、「這些外勞的腸胃是不鏽鋼做的嗎？」、「應該開放聘請專職吃荔枝椿象的移工」、「等等，男人的聖品？荔枝椿象要滅絕啦～」

近年荔枝樁象入侵台灣且擴散至全台，且牠們喜歡在龍眼、荔枝、台灣欒樹等嫩芽上，嚴重危害農產業，除此之外，人體若不幸被汁液噴到，還會造成皮膚紅腫潰爛，如果噴濺到眼睛更是危險，可能導致失明，若是民眾看到此蟲，建議不要徒手捕捉，可用掃把等工具驅離。

(中時電子報)