宜蘭縣藥師公會理事長楊永安（左）希望能讓更多宜蘭鄉親買到口罩。（李忠一攝）

口罩管制禁令解除後，盒裝口罩相當搶手，在宜蘭設廠的一家口罩廠，優先提供宜蘭縣藥師公會的70家藥局1萬盒口罩，今天（3日）首批販售時，還有人遠從新北市前來購買，買到一整盒口罩的民眾直呼幸運。

提供宜蘭縣藥局口罩的廠商是麥迪康公司，每盒50片，售價300元，首批提供宜蘭的藥局是6000盒，第2批4000盒。

宜蘭縣藥師公會理事長楊永安表示，一般藥局除了實名制的口罩外，並沒販售盒裝口罩，也有藥局聯繫合作的口罩廠，但都得到沒貨的回應；麥迪康在口罩禁出口前是以外銷為主，口罩管制禁令解除後，該公司也是要準備外銷。

楊永安表示，經向麥迪康聯繫，業者願意回饋地方，現在原物料大漲，藥局有客人的女兒在日本購買口罩，1片就要47元，該家口罩以外銷為主，且品質佳，300元1盒，真的是佛心價。

楊永安指出，口罩解禁與實名制並存的作法值得肯定，但政府必須穩定價格，如1片超過10元就不合理。

(中時 )