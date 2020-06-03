在分析股市的時候，國家的經濟狀態似乎是絕對不可忽視的一個因素。但其實歸根結底，股市主要就受兩個因素驅動：恐懼與資金流動。它不關心人；不關心2009年新出現的住在帳篷裡的無家可歸者；也不關心2020年苦苦掙扎的服務員與酒店清潔工。它只關心能獲得的資金。

而這，也解釋了今年美股的上漲——因為市場的資金很多。分析機構ANG Traders指出，從3月23日開始的股市反彈關鍵全在於資金，它與經濟狀況或人們的身體健康毫無關聯，而現在，股市的資金流動出現放緩跡象。

貨幣的來源有兩個：政府支出和銀行信貸。類似地，它也以兩種方式被消耗：稅收與償還貸款。

美國聯邦政府的公共「債務」能體現出政府創造了多少貨幣，需要注意的是，那並不是實際意義上的債務。聯邦政府是美元的創造者，所以它不需要去「借」美元：就好像種蘋果的果農不需要跟別人借蘋果一樣。

所謂的「債務」指的是美國國債的存量，它只是提供能安全存放美元的付息儲蓄賬戶，而不是將美元存放在不付利息的活期存款賬戶中。它有助於維持對美元的需求。

與貸款不同的是，當一份美債到期時，它的面值金額加上利息會從儲蓄賬戶(債券)轉移到持有者的活期存款賬戶中，這其中並沒有資金被消耗(實際上，因為利息支付，還有新資金產生了)。如果美債是真正的貸款，那麼這筆錢將不復存在，就好像償還銀行貸款，會消除銀行一方賬本上的資產一樣。

自這場疫情危機爆發以來，聯邦政府新印貨幣達2.2兆美元，再加上銀行信貸，共同推動了此次始於3月23日的股市反彈。其中新增的1兆美元已經進入國庫現金餘額(TCB)中且仍未動用，這是尚未通過政府支出進入經濟的資金。

自3月23日以來，美國財政部投入經濟的資金比稅收多出了1.2兆美元，而它的賬戶裡還有1.4兆美元備用。這筆巨大的資金可以用於未來，並且應該可以用來幫助支持股市。

除了財政部新印的貨幣，還有銀行系統以銀行貸款的形式創造出來的貨幣，以及聯準會以在公開市場上直接購買資產(量化寬鬆)所創造的貨幣。自3月23日以來，聯準會市場公開操作賬戶(SOMA)增持了近3兆美元的資產。

到目前為止，這場危機中總共創造了5.2兆美元的新資金，並注入了經濟。這就是推動美國股市上漲的原因。

從資金流動的角度來看，ANG Traders認為，儘管經濟不景氣，政府和聯準會目前仍有充足的待用資金能繼續推動股市上漲。然而，信貸資金正在被消耗而不是被創造的現況，以及聯準會急劇縮減量化寬鬆的規模，都意味著人們越來越容易受到市場短期疲軟的影響，就如同2008年那樣。

在2008年，當SOMA與銀行信貸都停止增長時，標普500指數(SPX)在開始復甦前遭受了嚴重的打擊。如果SOMA與銀行信貸停止提供股市目前上漲所依賴的資金，這次，相同的事情可能會再次發生。

(中時電子報)