美鎮暴出動裝甲車

明尼亞波利斯白人警察因以膝蓋壓頸，導致非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡，引燃全美各地示威抗議。而美國總統川普主張，如果有必要，應該以武力對付暴民。

目前美國出動了憲兵和國民警衛隊，以協助平息亂局。而國民警衛隊在聲明中說，截至5月31日，科羅拉多州等24個州，以及華盛頓特區都動員了國民警衛隊，如今共動員了6.2萬名國民警衛隊。

據《澎湃新聞》3日報導，國民警衛隊出動了裝甲車，還有防地雷反伏擊車等軍用級武器，引發廣大爭議爭議。

防地雷反伏擊車是在阿富汗反恐戰爭，以及伊拉克戰爭後出現的。這款裝甲車可供士兵抵禦地雷、簡易爆破器材。而它的外形特徵是尺寸大、底盤高，並配備了機槍與榴彈發射器等輕武器。此外，它的底盤一般採用V形車底，這種設計有助於分散車底爆炸物產生的衝擊波。

同時它的內部有防爆衝擊座位，能更有效地地保護乘員安全。至於在輪胎上，通常有中央充氣調壓和自封閉裝置，即使輪胎因爆炸受損，也能以一定的速度駛離險區。車上裝甲除了具備較強的防彈能力外，還配備了多個防彈觀察窗，很適合在低衝突區執行巡邏與護衛等任務。

從2003年起，美軍開始裝備防地雷反伏擊車，型號包括RG-31、RG-33、「美洲豹」，「水牛」與「凱門鱷」等型。據美國《陸軍時報》（Army Times）先前報導，美軍採購了近1.7萬輛防地雷反伏擊車，裝備陸軍、海軍陸戰隊，還有空軍與國民警衛隊，耗資超過450億美元（約1.3兆台幣）。這些車輛廣泛運用於阿富汗、伊拉克和敘利亞戰場。

不過，《陸軍時報》2018年也說，美軍將逐步淘汰防地雷反伏擊車，因為它們太笨重，故障率高，因此沒有前途。

這次國民警衛隊出動了RC-31防地雷反伏擊車，它是由英國航太系統（BAE Systems）下屬的南非地面系統（OMC）子公司研製，採用4×4驅動，底盤採用V型車底和防衝擊座椅，而車身也採用了防彈裝甲，有多種變型款，有些配備了機槍砲塔，有些還配備了救援裝備。這國民警衛隊出動防地雷反伏擊，引發美國網民討論，認為美軍反應過度，並質問，「這裡到底是美國，還是中東的伊拉克」。

另一方面，M-1117型裝甲車是廣泛裝備美國憲兵和國民警衛隊的輪式車輛，它是以V-150裝甲車為基礎發展而來，主要裝備美軍憲兵部隊，用以因應突發事件、維護治安和調解事端。由於它較佳的機動性、防護性能，作戰靈活性與良好的操縱性，成為反恐防暴、維和維穩的裝備之一。

它重約13噸，防護性能介於「悍馬」與「史崔克」（Stryker）之間，裝甲可承受12.7毫米口徑重機槍彈，或是155毫米砲彈爆炸碎片的殺傷，防護能力較強。而武器方面，它可搭載配備榴彈發射器和重機槍的砲塔，也能單獨配備重機槍，載員艙可容得下7名士兵。

此外，美軍出動了「悍馬」高機動車，值得一提的，就是這次美軍出動的「悍馬」配備了M153型遙控武器站。不過，可能為了降低暴力色彩，選擇用帆布包起來。至於有些露出來的，則取下了槍管。而遙控武器站是一種相對獨立的模組化武器系統，可結合機槍、榴彈發射器、反坦克飛彈等各式武器。而結合熱像儀、鐳射測距儀、晝用光學瞄準具等火力控制系統，則可在車內遙控發射。M153型遙控武器站可選裝12.7毫米機槍，或是榴彈發射器等武器。

另一方面，在此次平息騷亂中，明尼亞波利斯市還出動了軍用級大型「掠奪者」（Predator）無人機偵察機，這些無人機來自海關和邊境保護局，雖然沒有搭載武器，但具有長時間的監視力，可用以監視騷亂。

不僅如此，據央廣軍事報導，6月1日傍晚，美國首都華盛頓特區居民紛紛在社群媒體上張貼照片或錄影，顯示多架軍用「黑鷹」（Black Hawk）直升機在華府上空盤旋。從民眾上傳的現場影片可以看出，在華府一些「黑鷹」以極低的高度在抗議民眾上方盤旋，試圖靠旋翼吹起的氣流、垃圾和塵埃，還有震耳欲聾的噪音驅散抗議民眾。

這款10噸級通用直升機擁有眾多變型，可執行人員運輸、救援、空中佈雷等任務，而加裝反坦克飛彈、火箭發射巢和機槍後，還能執行火力支援任務。「黑鷹」生產數量超過4500架，廣泛裝備美國陸軍、空軍、國民警衛隊等軍事力量，並出口20多個國家。

(中時電子報)