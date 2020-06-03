新冠肺炎年初爆發，中央成立「口罩戰情室」，安排土城紡織產業綜合研究所同仁駐點口罩工廠，追蹤廠商產能、物流配送，副總統賴清德3日下午2時許視察紡織所並給予鼓勵。賴清德表示，防疫視同作戰，要贏得勝利需要前線、後勤合作，口罩戰情室功不可沒；另記者追問對罷韓有何看法時，賴清德僅簡短回應「謝謝、謝謝」。

土城紡織產業綜合研究所成立於1959年，早期負責紡織品研發與檢驗，此次新冠肺炎爆發，中央找上該研究所，讓他們負責調度全台各個徵用口罩工廠的原物料。

土城紡織產業綜合研究所負責調度的口罩原料包括耳掛帶、鼻樑壓條等口罩原料，並與台灣區不織布公會共同建立關鍵材料「熔噴Melt Blown不織布調度平台」，協調相關廠商調整設備加入投產，讓下游廠商有足夠原物料生產。

賴清德表示，防疫視同作戰，要贏得戰爭必須前線與後勤互相合作，陳時中帶領的防疫指揮中心在前線表現優異，居功厥偉，但台灣能夠守住這波疫情，經濟部長沈榮津、次長王美花所帶領的後防團隊也是功不可沒，他此行目的便是來感謝所有同仁。

經濟部次長王美花指出，口罩國家隊在此次疫情期間建立了良好的形象，不只在國內防疫上表現良好，也打響MIT品牌知名度，讓台灣站上世界舞台，而對於廠商來說，除了能夠協助全民抗疫，還能賺錢，凝聚國人向心力。

(中時 )