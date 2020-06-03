臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系畢業生在鹿港公會堂，展出剪黏等傳統工藝。（吳敏菁攝）

臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系畢業生在鹿港公會堂，展出古蹟傳統工藝，並以創意幽默手法注入新意，喚起思考傳統文化，鹿港鎮長許志宏表示，在鹿港展出，意義不凡，特別有意思。（吳敏菁攝）

骨雞啊古蹟！全台唯一臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系畢業生在以古蹟眾多的鹿港公會堂，端出「鹹水雞」攤的熱門餐點，讓人驚喜，構成傳統古蹟的彩繪、木雕、交趾陶和剪黏，原來是這樣一味，牽起傳統文化與當今社會的連結，以幽默手法，拋出對於台灣文化資產保存的提問。

這就是古蹟的味道啊？且看臺藝大學古蹟藝術修護學系的畢業生怎麼創意KUSO，熱門餐點有，土味情話交趾餐：高熱度燒炸，鎖住交趾陶鮮甜、一口咬住鉛度爆表。彩筆生火彩繪餐：全台第一豬血土香餡料，搭配桐油色粉，炒出鮮美味。鬼斧神工木雕餐：獨特香料特選台灣優質木料刀打逼出木雕香。剪不斷、理還亂剪黏餐：水泥與海菜粉，泥入瓷碗之中廟宇屋頂上的道地小吃。

特殊的主題吸引鹿江國際中小學校長黃俊偉、鹿港國中校長李錦仁等第一時間來參觀，並推薦給學生們來觀摩，作為開辦美術班以及老屋修護研習等相關課程參考。

鹿港鎮長許志宏表示，學生作品除了呈現傳統工藝技法，也包含對不同材質工藝的理解與嘗試，在以古蹟歷史建築聞名的鹿港展出，相得益彰；國內古蹟修護人才急需培養，這群年輕人投入古蹟修護園地讓人振奮。

臺藝大古蹟藝術修護學系副教授陳文俊表示，這些傳統藝術，鹿港上很多、廟宇很多，看的時候要抬頭望，這裡可以近距離觀察到廟宇殿堂的華麗、高貴、吉祥、安寧等，古色古香之美在這裡都可以欣賞。

這次同學們有別於以往靜態展，增添更多互動性，名稱「你要一份有古蹟，還是一份去古蹟？」，音同「要一份有骨雞，還是一份去骨雞？」藉耳熟能詳菜市仔話，將古蹟保存議題，變成日常性問候的思考，作品介紹上別具巧思，以俏皮活潑對話，並設計吉祥圖案來輔助觀賞，貼近一般生活。

(中時 )