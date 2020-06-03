隨著大陸經濟朝高質量發展，對於環境保護的意識也在提高，生態環境部新聞發言人劉友賓2日表示，將確保到2020年底基本實現固體廢物零進口；若將境外固體廢物輸入大陸境內，海關將責令退運該固體廢物，並處50萬元（人民幣，下同）以上，500萬元以下的罰款，由承運人與進口者承擔連帶責任。

今年是禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革的收官之年，4月29日大陸全國人大常委會修訂通過的《固體廢物污染環境防治法》規定，就是要全面禁止「洋垃圾」入境。清華大學環境學院教授劉建國表示，一直以來，發展中國家以犧牲環境為代價，為發達國家處理垃圾。這種狀態不可能一直持續下去。

事實上，早在2017年7月，大陸國務院辦公廳就印發《關於禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，要求全面禁止「洋垃圾」入境。但目前，走私洋垃圾情況依然存在，僅今年5月，大陸各地海關就查獲多起洋垃圾走私案。

舉例來看，武漢海關所屬武漢新港海關5月19日在陽邏口岸貨運管道就查獲禁止進口固體廢物1.7噸，這是2020年武漢海關查獲的首批「洋垃圾」；5月13日，大連海關所屬大窯灣海關查獲禁止進口固體廢物306噸；5月11日，寧波海關所屬北崙海關在進境空箱體內發現大量廢舊輪胎，重約3.16噸。廢舊輪胎是大陸明令禁止進口的固體廢物。

劉友賓表示，生態環境部已會同禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革部際協調小組各成員單位制定了2020年工作計畫，將大幅削減固體廢物進口量，保持打擊洋垃圾走私高壓態勢。

(旺報 )