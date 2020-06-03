基隆「卡地塔岸」作品，6月份在市府1、2樓藝廊展出。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆部落大學10年有成，推出「部落大學堂」線上課程。（許家寧攝）

基隆部落大學10年有成，推出「部落大學堂」線上課程。（許家寧攝）

基隆原住民近1萬人，早年多來自花蓮、台東原鄉，基隆市原住民族部落大學，今年歡慶成立10周年，市府精選畢業學員原創工藝作品，舉辦「卡地塔岸」作品展，並推出「基隆部落大學堂」數位線上課程，讓族人在疫情期間也能線上學習。

基隆原住民多為早年「北漂」從事漁礦業族人，漸漸在和平島、八斗子、正濱等地落腳，2010年成立的基隆原住民部落大學，由當時基隆首位原民校長、賽德克族的邱和德擔綱重任，十年來開設推廣293門傳統技藝、語文、文化及產業經營等課程。

為讓這些豐富的原民藝術及優秀作品能被看見，教育處規畫「卡地塔岸」（阿美族語，意指東部遷移到北海岸的地方）作品展，傳承原民傳統服飾、木雕、織布、編織等工藝作品、以及部落食材及美食，希望讓市民透過作品展，欣賞藝術、收藏創作。

同時也拍攝4門「基隆部落大學堂」數位線上課程，分別介紹阿美族的海洋故事、傳統編織、野地食材，以及布農族慶典古謠、將於6月的每周五依序播放數位教材影片，除了提供族人觀看，也邀請對原住民文化有興趣的市民一起體驗學習。

教育處長林祝里表示，卡地塔岸作品展即日起自6月1日至29日，為期一個月在基隆市政府1樓藝文走廊展出，從部落大學開辦十年來累積的豐碩成果中，精選60餘件精美作品，共分為原飾、原藝、原創、原織及原味五大類型。

(中時 )