友訊(2332)經營權之爭，在6月1日的臨時股東會完成後，原董事長胡雪在內的5位董事均遭到解任，首階段市場派大獲全勝，董事會也立刻推選李中旺為董事長，只是當天召集臨時股東會的2位獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳以及新任董事長李中旺當日在前往公司總部交接時，依舊遭到公司派拒於門外，主張「一切依法辦理、登記完成之後再依法進行」，如今有最新發展，就是今日下午經濟部已行文變更登記生效，李中旺友訊董事長一職確定獲經濟部「驗明正身」。

友訊1日臨時股東會，通過解任包括前任董事長胡雪及四名公司派董事及獨立董事，會後由李中旺、鍾祥鳳及馮忠鵬三位召開董事會，李中旺當選新任董事長，並於1日下午隨即赴經濟部商業司進行變更登記，今下午經濟部已行文變更登記生效。

其實在6月1日臨時股東會結束後，李中旺曾嘗試進入友訊進行交接，惟友訊方面以未完成變更登記為由拒絕交接，今日經濟部商業施已正式發文核可變更登記，目前友訊董事會正式成員為李中旺、鍾祥鳳、馮忠鵬三人，李中旺為董事長。

李中旺表示，非常感謝經濟部及相關主管機關的快速決策及協助，明日將前往友訊赴任並與前董事長進行相關交接作業，雖然此任任期僅剩短短的12天，但會盡全力穩定公司軍心，也希望在6月15日的股東常會能順利進行，選任出未來對公司有具體貢獻之董事成員，最後仍不忘呼籲希望經營權紛爭就此告一段落，全體同仁需審慎面對公司現況問題及未來的挑戰，盡速將公司營運回到正常軌道。

(時報資訊)