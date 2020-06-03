土公仔，指處理喪葬墓穴的人、扛棺木者的敬稱，早期南部又稱「阿兄」，沿海地區亦稱「食粥仔」，從事這職業不能直接叫人，都要稱對方「師傅」代表尊重；而早期撿骨習俗，亡者土葬數年後，經家屬同意請土公仔勘查墓地，接著準備供品祭拜，之後替亡者撿骨放靈骨塔，如此令人敬重的工作，竟有人濫用身分，結果慘遭厄運纏身。

2010年至2011年底，由男子吳安翔等4人組成的盜墓集團，接連在彰化社頭、二水等地盜挖17座墳墓，他們挖墳墓、掀棺材讓屍骨曝曬、甚至破壞墓碑，假裝該墓已撿完骨，結果帶來厄運，吳安翔與成員黃秉富，審理期間先後暴斃，另一名成員陳煒正的父親、外婆也在一個月內相繼去世，「倖存」成員陳煒正、吳安翔妻子曾佳琪，二審分別被判5年6月、4年徒刑。

32歲的陳男與3名友人連續盜墓，警方押往現場摸擬，看著殘毀的墓地，墓碑還被打破(圖/中時資料庫/洪璧珍翻攝)

從事「土公仔」工作的吳安翔，2005年前與大他10歲的曾佳琪結婚，吳男因為染毒癮缺錢買毒，找來毒友黃秉富、陳煒正組盜墓集團，按照民間習俗，撿骨後會打掉原墓碑再重建，他們為掩飾罪行，盜墓後刻意破壞墓碑，不知情的人以為喪家雇土公仔撿骨，直到家屬掃墓才發現遭盜墓，早就是很久以後的事。

其中成員陳煒正，審理期間曾向法官講述一段靈異故事，某次他與吳安翔挖開墳墓後，吳安翔突然叫他趕快跑，當時以為對方在鬧的陳煒正，罵了一句「你是看到鬼喔」！但吳安翔沒有理他，自顧自拔腿狂奔，正當陳煒正跳進墓裡準拿走黃金時，看到一個長髮白衣女蹲在墓碑旁，往下盯著看他怎麼挖，嚇壞的陳煒正爬出墓坑逃走，之後吳安翔也說，陳煒正在挖墓時，他就已經看到女子站在旁邊看。不僅遇到靈異事件，盜墓後吳安翔與妻子曾佳琪感情開始生變，時常吵架鬧離婚、騎機車出門發生車禍，似乎受到詛咒般厄運不斷。

警方上門逮人前一天，黃秉富暴斃，審理期間吳安翔也暴斃，年紀僅20多歲的兩人，死因都是「心因性猝死」；而陳煒正的父親與外婆更是在一月內相繼過世，雖然吳安翔與陳煒正都曾向法官述說過遇到鬼的故事，但二審期間陳煒正改口，表示「是吳安翔說看到女鬼，我沒有」，至於家人一個月內離開人世，陳煒正僅回答是巧合。

彰化和美寶嘉里公墓的坑洞，出現一具無名，倒栽在棺木上方，一旁還有鐵鍬等工具(圖/中時資料庫)

盜墓者不僅打擾亡者，破壞墓園、竊取陪葬物品也是違法的事情，且此舉觸犯陰陽禁忌，許多盜墓者下場都相當悽慘，2019年，彰化和美寶嘉里公墓發生一起詭異死亡案件，民眾發現一具男屍「頭上腳下」、倒栽蔥在坑洞裡，一旁還有鐵鍬、鐵鎚、鋸子等工具，當地民眾謠傳死者可能要盜墓，結果死在墓穴，而彰化警分局安排檢方勘驗，初步排除他殺的嫌疑，男子到底怎麼過世的，至今仍是個謎。

(中時電子報)