罷韓投票在6月6日舉行，民進黨中常會今天正式催票，表示罷免是同意或是不同意的高雄市民，6月6號都踴躍出來投票。有網友不禁說：「不演了！」、「告急了！」

民進黨中常委沈發惠提案，呼籲6月6日高雄市民踴躍出席行使罷免投票公民權，共同決定高雄城市未來。民進黨在中常會通過此案並指出，不論對罷免是「同意」或「不同意」的高雄市民，6月6號都應該踴躍出來投票，用民主的方式面對市長罷免的選擇，用手上的選票決定城市的未來，本黨也籲請高雄市黨公職及先進同志，共同維護高雄市民行使公民權利。

PTT政黑版的網友紛紛說：「終於不演了！」、「高雄人的投票，DPP負責撿尾刀。」、「民進黨居然挾持執政優勢公然煽動罷韓，這不是政治迫害，什麼是政治迫害。」、「忍不住，還是插手了..」、「終於打算催票了，還以為就DOT CAR到66結束。」、「告急演不下去了？」、「民進黨哈哈哈，醜態盡出啊～看看從1月到現在，真的不演了。」

不過也有網友認為，「不管要投罷免還是反罷免就是請大家投票，有什麼問題嗎？」、「這是敗票吧。」、「感覺有反效果。」、「適可而止。」、「韓總低調，還有監票不投票，蠻有用的。」

(中時電子報)