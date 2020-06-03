台南市政府日前與「台南旅行業經理人協會」合辦紓困培訓課程，3日為結訓典禮。（李宜杰攝）

衛福部長陳時中日前表示，將視情況於7日宣布全台解封。談解封後生活，台南市長黃偉哲3日強調，儘管國外已陸續解封，但由於居家檢疫標準嚴苛，2、3個月內海外旅遊人次應不會提升，國旅要做足準備，迎接遊客。

黃偉哲3日下午參加「台南旅行業經理人協會紓困培訓課程」結訓典禮，他指出，防疫邁入期末考，待中央宣布解封後，里長自強活動、畢業旅行都將逐漸回流；不過，由於我國及各國居家檢疫標準嚴苛，預估近幾個月內，喜愛海外旅遊的遊客，將回流至國旅，因此市場如何分流、如何提升旅遊品質，將是未來旅行業課題。

黃偉哲也提到，上周陳時中南下造訪時，各旅宿業者住房率皆回升至9成，甚至有不少旅店滿房，堪比林志玲結婚時的熱潮，「顯示南市觀光業已逐漸回暖。」

南市府日前與「台南旅行業經理人協會」合辦紓困培訓課程，共3梯次、480名旅行業者參加，每梯次8天，以訓代賑。台南旅行業經理人協會理事長湯曜聰表示，這次培訓內容涵蓋旅行業、導遊領隊，盼解封後能替觀光業挹注戰力，振興經濟。

(中時 )