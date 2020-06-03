5月豪雨造成高雄市嚴重農損，高市府農業局連日確認災損，爭取到梓官區不結球白菜、甲仙區蘆筍、旗山區西瓜及杉林區冬瓜等品項啟動現金救助， 自6月3日起至12日止受理農民申報。

農業局表示，上周四及本周一召集農糧署、改良場組成勘災小組，積極確認各項作物災損，確認損害程度達20％，此次爭取救助的作物有梓官區不結球白菜、甲仙區蘆筍、旗山區西瓜及杉林區冬瓜等4個行政區4個品項啟動現金救助。

農業局表示，目前仍持續辦理肥料補貼，有需要的農友可以向所屬農會或合作社提出申請，農民使用國產微生物肥料依購買憑證所列金額補助1／2，每公頃最高補助5000元。

此外，農田地力改良肥料資材依購買憑證所列金額補助1／3，每公頃最高補助3000元；國產有機質肥料每公斤2元，每公頃最高補助6公噸。

農業局長吳芳銘提醒農友，6月3日起請梓官區不結球白菜、甲仙區蘆筍、旗山區西瓜及杉林區冬瓜，受災損失2成以上的農友，務必於6月12日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助。

(中時 )