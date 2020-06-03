頭份分局斗坪所 查獲非法傾倒廢棄物 18:102020/06/03 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份分局斗坪所員警查獲非法偷倒廢棄物。（頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頭份分局斗坪所員警查獲非法偷倒廢棄物。（頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗縣頭份市北橫公路陸橋下方，因長期有遭人偷傾倒廢棄物情，轄區頭份分局斗坪所員警加強巡守，3日下午發現江姓、楊姓二嫌以使用卡車偷傾倒刨除路面工程廢棄物，隨通報環保局派員到場稽查開單告發並責令改善。 本分局分局長邱紹雄表示違法棄置廢棄物影響民眾身體健康、財產、環境土質及水源甚鉅，是警方查緝重點之一，呼籲鄉親，若發現疑似非法傾倒廢棄物行為者，請立即撥打110電話，警民合作為全體生活環境共同付出一份心力。 (中時 ) #廢棄物 #傾倒廢棄物 #分局 #頭份 #環境 也許您會感興趣 社會熱門新聞 美女人妻穿薄紗 溫泉會館嘿咻國巨前人資長 - 社會 螢光幕轉戰淫光幕 美女主播拍AV 噴血床照大放送 - 社會 恐怖喔！荔枝樁象竟是「男人聖品」 移工抓了就生吞 - 社會 朱高正之子醉倒路上遭輾斃 駕駛遭起訴 - 社會 水電工修馬桶修到床上 大戰少女25回合 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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