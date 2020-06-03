頭份分局斗坪所員警查獲非法偷倒廢棄物。（頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市北橫公路陸橋下方，因長期有遭人偷傾倒廢棄物情，轄區頭份分局斗坪所員警加強巡守，3日下午發現江姓、楊姓二嫌以使用卡車偷傾倒刨除路面工程廢棄物，隨通報環保局派員到場稽查開單告發並責令改善。

本分局分局長邱紹雄表示違法棄置廢棄物影響民眾身體健康、財產、環境土質及水源甚鉅，是警方查緝重點之一，呼籲鄉親，若發現疑似非法傾倒廢棄物行為者，請立即撥打110電話，警民合作為全體生活環境共同付出一份心力。

(中時 )