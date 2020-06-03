簡姓女子搞丟提款卡，被詐騙集團拿來犯案，被檢察官認定為共犯起訴，但台北地院認為，簡女有打電話告知銀行人員，且因罹患思覺失調症，可能有幫助詐欺的不確定故意，因此判她無罪，可上訴。

檢方起訴指出，簡女2017年5月31日央請徐姓友人幫忙申請銀行帳戶，她卻於7月11日晚間，將該帳戶提款卡及密碼交給詐騙集團，協助詐團向4名被害人詐騙1萬元至3萬元不等金額。

簡女到案雖辯稱是遺失，但檢察官發現帳戶被詐團使用前，簡女先把錢提空，且未立即掛失，不合常理，且簡女2015年間就曾因寄送帳戶給詐團遭判刑，有詐欺前科，因此不採信辯詞，將她起訴。

法院審理時，簡女仍堅稱是遺失，表示她記不住密碼，才會將密碼紙條夾在提款卡的帶套內，她發現遺失後，有打電話給銀行客服；辯護律師則說，簡女罹患思覺失調症，病情一直不穩定，不可能對詐騙手法有所認識，因詐欺、洗錢罪不處罰過失犯，應判簡女無罪。

法院傳喚徐姓友人，他證稱有意追求簡女，簡女跟他說沒工作，想買車當交通工具，並承諾會還錢，他因此開立帳戶申辦20萬元貸，並把存摺、提款卡交給簡女，後來簡女沒錢向他借錢，他又匯了6500元過去。

法院另勘驗簡女與銀行客服2017年7月12日晚間6時許的電話錄音，簡女先告知提款卡不見，客服問她在哪遺失？要不要掛失？簡女卻不斷表示「急著領錢阿」、「要去吃東西阿」、「現在肚子很餓」，有答非所問、語無倫次的狀況。

合議庭認為，簡女因缺錢，向徐男借錢後立刻提空，符合常情，詐團使用帳戶行騙前，簡女打電話給銀行客服告知遺失，說話方式有思覺失調患者常見特徵，且簡女確實曾接受療養院診治，逐一剖析後，難認她有幫助詐欺的不確定故意，故判無罪。

(中時 )