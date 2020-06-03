台灣體育大學今天在108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男二級8強賽，以88比62重挫交通大學，不但晉級4強，也確定獲得下個球季挑戰公開男一級的門票。

台體過去兩季無緣回到一級，上季更是差臨門一腳，本季總算達成目標，大四隊長陳慶和坦言相當開心，「這是大家一起努力的成果，每個人積極做好自己的本份，才能拿到甲一資格。」

台體教頭劉繼舉透露，隊上現在只有一個大五的李謨汎和大四隊長陳慶和，其他主要是大一、大二生，陳慶和透露，自己同期的隊友後來都另有生涯規劃，只剩他現在還在球隊，但自己也沒有往上繼續打球的打算，今年應該是個人UBA「最後一舞」，畢業計劃先當兵，再去找工作。

陳慶和認為幫助球隊重返一級，彌補了上季只差一場就晉級的遺憾，看好學弟透過二級賽事的磨練增加經驗，上到一級才不會太緊張，「學弟們的進步我也看在眼裡，很多人之前防守都被過假的，現在成長許多，打起球來也不急躁，未來就看學弟們表現了。」

(中時 )