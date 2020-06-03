何猷君身高引熱議。(圖／翻攝自微博)

澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷君，去年和大陸超模奚夢瑤結婚，同年生下賭王第一金孫，堪稱人生勝利組的他，近日在街頭被捕獲，卻因身高引起網友熱議。

25歲的何猷君帥氣又年輕有為，加上身家豐厚，還娶了美豔超模妻，更在賭王過世前，搶先生下第一個長孫，可謂人生勝利組，不過近日他和妻子在街頭被捕獲，兩人同樣帶著白色鴨舌帽和穿黑色衣服，看起來相當甜蜜。

不過兩人身高差卻引起熱議，據悉，奚夢瑤官方身高是178公分，穿上普通平底鞋，頂多180公分，不過何猷君穿得名牌球鞋，只少可增加5公分，但還是矮奚夢瑤一大截，因此網友推估何猷君真實身高「最多165公分」。

但也有人認為應該是角度問題，因為他們一前一後走，加上何猷君微低頭，而奚夢瑤本來就消瘦，視覺上看起來更高，所以「165公分真有些誇張。」其實，何猷君18歲時就讀美國麻省理工學院(MIT)，更用3年時間完成4年課程，21歲升讀碩士，成為該校史上最年輕的金融碩士，因此網友也說「身高能幹啥，看看他啥學歷和智商」、「身高在能力和財力面前不值一提」。

(中時電子報)