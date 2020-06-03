明山別館南投市營業處所長林幸宜（右），說明稅務出張所經營方向。（廖志晃攝）

歷史建物南投稅務出張所，委由溪頭明山別館（妖怪村）經營，並以「蘿西貓」為主題，在明山經營團隊易主後，曾傳出停業消息！明山別館董事長林淇園3日表示，未來將會融入美感與藝術，納入導覽、美學課程與增加社區參與，並且逐漸淡化蘿西貓的色彩。

明山別館南投市營業處所長林幸宜表示，稅務出張所將回歸歷史原貌，凸顯歷史建物的文化特色，讓更多遊客透過導覽重新認識出張所，並且讓出張所成為窗口，吸引更多美學文創進駐南投。

林幸宜說，未來，稅務出張所將加強和學校、社區的連結，1樓提供藝想空間，向南投的學生徵畫，陳列各種藝術作品，鼓勵學生參與公共空間的設計與裝置；2樓咖啡廳是文青的最愛，將營造成英國哈利波特魔法的風格；大元帥廳和大千金廳則適合做會議室和婚宴、餐會場所。也會邀請小朋友到稅務出張所，彩繪石頭發揮創意，並不定期舉辦各類文藝課程，及小朋友手作體驗。

林幸宜強調，未來的經營重點就是希望創造一個可行、可賞、可遊的文創據點，讓遊客每次到出張所，都會有新的驚喜！另外，配合政府振興券，稅務出張所也推出「2980」套餐券優惠方案，希望提振業績，吸引更多觀光消費人潮。

(中時 )