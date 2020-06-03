正修科大校長龔瑞璋當場玩起VR，效果十足。（林雅惠攝）

新冠肺炎衝擊各行各業，人們生活模式受到很大改變，如消費、娛樂、社交及學習等，對將邁入社會的畢業生，許多人擔憂畢業後找不到工作，正修科大數位多媒體系3日舉辦畢業成果展，學生自豪表示將在就業市場發揮所長。

過去人們的消費大多仰賴實體交易進行，受疫情影響，許多人消費習慣轉到網路購物上，而網路購物除過去的平面圖片外也漸漸加入動畫、3D等呈現方式，以吸引買家的青睞。

此外，也有不少利用VR方式讓消費者有更一步的消費體驗，在社群遊戲方面，年輕人習慣在遊戲的過程中與朋友互動，以任天堂Switch最近推出的森友會為例，在新冠肺炎疫情期間，遊戲的銷售不減反增。

在疫情的影響下，數位學習也是許多學校的解決方式，而一個好的數位學習，除了老師豐富的教學經驗外，更需要美術設計、3D製作及影片剪輯等交互配合，才能達到良好學習效果的成效。

正修科技大學數位多媒體設計系，正是培育這些人才的搖籃，「揪IN」畢業成果展3日酷炫登場，2、3D動畫、互動遊戲及VR刺激有趣，令人大開眼界，硬實力3D美術及運鏡手法讓人目不轉睛，2020年放視大賞入圍組數高達25件，二次入圍14件，南部大學名列前茅。

(中時 )