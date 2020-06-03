政府推出「振興三倍券」3000元刺激消費，旅行業者隨後也跟進響應，雄獅旅遊宣布推出「加碼優惠券」3000元，今年年底前訂購雄獅官網的24小時入住方案，即送加碼優惠劵，可使用於雄獅官網訂購包含1000家飯店訂房及票劵，雄獅指出，現在官網販售的房價原本已有約4至5折，用此加碼加優惠券，便可享受到3至4折的優惠，若能搭配政府的振興三倍券則更加划算。

在台東舉辦的「臺灣國際熱氣球嘉年華」年年吸引大批遊客朝聖。（雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊的「加碼優惠券」面額分為500元、300元及100元，用法為消費滿5000元折500元、滿3000元折300元、滿2000元折200元，票券類則可折50元。雄獅表示，目前相較疫情衝擊最大的3月，離島的團體跟自由行業績已成長6倍，花蓮、台東和屏東地區的訂房甚至成長10倍以上，預期「加碼優惠券」更將讓一房難求。

澎湖旅遊商品持續熱銷中。（易遊網提供）

易遊網則表示，目前5月下旬至今的台灣訂房，已較去年同期大幅成長3倍，國旅商品也較去年同期成長6成以上，花東、離島和墾丁穩坐銷售冠軍，澎湖的旅遊商品在暑假假日已熱銷9成滿，平日也有7成滿的好成績，觀光列車「環島之星」目前單日訂單金額更已突破600萬，現在政府推出「振興三倍券」讓業者更期待旅遊市場的熱絡，易遊網也預計將於7月15日振興三倍券可開始使用時，順勢進行官網全站的限時大加碼活動，除了祭出折扣外，還有加碼回饋，詳細優惠方案將會陸續公開。

目前以Hello Kitty為主題彩繪布置的觀光列車「環島之星」。（易遊網提供）

(中時 )