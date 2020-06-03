大陸河南省日前發生一起性侵案，60多歲的爺爺長期對孫女伸出魔爪，從她12歲時就性侵多次，直到她已變成15歲的少女仍不放過，現在孫女甚至懷了8個月的身孕，在外地工作的媽媽得知此事，氣得公開爺爺齷齪的行徑，案件曝光後也引起輿論一陣撻伐。

綜合陸媒報導，洛寧縣婦女聯合會透露，今年3月底時，有名媽媽前來求助，她指出自己15歲的女兒慘遭爺爺性侵，目前已經懷孕7、8個月。隨後機構便緊急聯絡相關部門，這名雷姓爺爺現已被洛寧縣檢察院批准逮捕，少女的父親雖也感到氣憤，但希望私下解決。

這名懷孕的少女目前與媽媽同住，洛寧縣婦聯工作人員曾多次建議媽媽，應該盡快帶少女到醫院引產，不過對方可能是擔心孩子的安危，始終拒絕這項提議。檢警人員透露，雷男並不是少女的直系親屬，非血親關係，但因此案涉及未成年人，不便透露太多資訊。

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(中時電子報)