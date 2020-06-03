李玟時常在IG或抖音拍攝各種熱舞影片，也意外曝光她和老公樂裕民（Bruce Rockowitz）的超奢華豪宅。(圖/ 摘自李玟IG)

國際級天后李玟Coco從疫情爆發後，就停下手邊工作留在香港防疫，難得不當「空中飛人」到各國演出的她也閒不下來，時常在IG或抖音拍攝各種熱舞影片，也意外曝光她和老公樂裕民（Bruce Rockowitz）的超奢華豪宅；據悉，除了無敵海景和私人花園，連廚房都比一般小家庭的房子還大，令人看了嘆為觀止。

李玟和老公樂裕民在2011年的世紀婚禮令許多人印象深刻，光是表演嘉賓請來Bruno Mars、Alicia Keys等國際巨星，整場婚禮至少花了超過5億元；近期因疫情無法工作的李玟，改拍影片分享在網路上與粉絲互動，這也意外讓大眾注意到她身後的場景，就是她和樂裕民在香港的愛窩，房價高達1.5億港幣(約新台幣5.7億元)。

從李玟的影片能看到，豪宅裡有能看無敵海景的超寬敞陽台，讓她能夠曬日光浴；而還有一座私人花園，李玟自己還能當起農夫，先前她就曾在IG分享，「自己花園裡種植的蔬菜跟水果長出來了」。此外，據悉豪宅的廚房比許多香港小家庭居住的房子還大，相當奢華。

(中時電子報)