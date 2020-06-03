行政院宣布振興券7月15日上路，攸關全國觀光產業復甦振興的「安心國旅補助」預計將於7月1日上路，據悉，交通部長林佳龍今在內部會議中拍板，補助將不分平、假日，讓難以在平日休假的基層勞工也能受惠。

交通部今日下午召集會議，與部內相關單位及觀光局討論安心國旅補助的實施方案，包括團體旅遊優惠、自由行旅客住宿及台灣觀光巴士優惠、觀光遊樂業入園優惠、補助地方政府辦理在地特色觀光活動等方案。

交通部官員轉述，林佳龍聽完過去暖冬、擴大暖冬、春遊、秋冬遊等4波國旅補助的經驗，指示觀光局申請、核銷的措施，都必須符合「便民」的目標。

官員指出，林佳龍認為過去幾次國旅補助排除假日，許多國人因為家庭成員有人是上班族或基層勞工，難以在平日休假，結果一家人湊不齊，根本約不成家庭旅遊，或是有些辛苦的基層員工或社會新鮮人，因為沒有假，只能被迫缺席，因此拍板安心國旅方案7月1日起實施，目前預計至10月底止，補助將不分平日或假日。

(中時 )