香港的反送中，讓蔡英文從跛腳的十趴總統，補血補到現在的八面威風。結果，當同樣劇情發生在美國，蔡英文卻刻意噤聲，用雙重標準對待同一道人權問題，證明自己是把香港當成政治提款機。向左拍桌、向右裝睡，蔡英文顯然已追隨川普腳步成了「碉堡女孩」。

去年8月，蔡英文說港府要回應人民對自由民主的期待；到了10月，她說港警用槍讓人民受傷是嚴重過當的執法行為；隔月又說，北京和港府該回應的不是子彈，而是承諾民主自由。

然而，當與台灣關係更緊密的美國爆發反種族歧視抗爭，人民湧上街頭為人權而走，卻遭川普下令動用軍警，無差別的將塑膠子彈與催淚彈射向群眾，甚至挑釁放狗咬人。這種對民主的輕視、對自由的破壞，與對人權的不屑一顧，難道能被容許？

眼前的佛洛伊德事件，是自馬丁路德金恩於1968年遇刺後，美國本土最大示威；衝突所爭取的，更是超過國界的人類共通價值。如果蔡英文對大陸內政，都能有這麼高的興趣指手畫腳，面對層次更高、影響更深的人權之戰，能不講幾句話嗎？

如果蔡英文標準一致，那麼早在星火燎原之初，就該要求白宮回應人民對自由民主的期待；當川普下令開槍，就該喊話別用子彈回應民意；當子彈掃向群眾，就該譴責執法過當。

結果10天過去，面對媒體提問她選擇充耳不聞，連用推特打個「Errrr」的勇氣都沒有，她恐怕已用沉默證明自己有雙重標準，才會任由人權價值，因檢視對象的不同而有差異；對民主的理念，也可因個人的政治利益而選擇性的縮放變形。

雖然現在已到了沉默就是背叛的時刻，蔡英文顯然仍自認有權噤聲。但在此之前，她恐怕有必要先向港人坦承過去的相挺，不過是虛情假意的消費性支出；否則，在利用民主、人權灌溉芒果乾之後，一轉頭又對民主、人權裝不熟，這種變臉行徑，真的是沒有比她指控的邪惡政權還高尚。

(中時 )