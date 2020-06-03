罷韓案投票剩3天，國民黨配合高雄市長韓國瑜「市政高調、挺韓低調」原則，今天在黨主席江啟臣、黨中央臉書粉專再度推出台語版的「相信高雄，支持專業團隊，做好每一件事！」影片，由副祕書長謝龍介配音，一分多鐘的影片絕口不提「韓」或「韓國瑜」，只凸顯高市府施政成績，以強化罷免案無正當性。

國民黨最近加強網路宣傳，繼推出「執政15縣市長串聯拚觀光振興」、「李四川副市長告訴你，罷韓團體不敢說的秘密」等影片，引發熱議後，本月1日就推出國語版的「相信高雄，支持專業團隊，做好每一件事！」影片，由副祕書長李彥秀、柯志恩「李柯太太」配音，內容絕口不提罷免案或韓國瑜。

國民黨今天以同一支影片，配上不同的文稿，推出台語版，由謝龍介配音，內容同樣絕口不提罷免案或韓國瑜，持續呼籲「相信高雄，支持專業團隊」。

影片指出，「市民在意的每一件小事，就是一個城市，最重要的大事。把路鋪平，給我們走的安全，點亮每一盞路燈，給我們安全的暗暝，替咱逗摒掃，解決年年爆發的登革熱，和咱農民作伙賣出用心栽種的果實，清淤疏濬，不再受淹水之苦。」

影片強調，「咱高雄市民的付託，是市府團隊的承擔與使命，也是國民黨對於高雄的承諾。我們一定會用市政實績，爭取每一位高雄鄉親的認同。相信高雄，支持專業團隊，做好每一件事！」

(中時 )