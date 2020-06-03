Google在週二被提起一項集體訴訟：被指控通過設置為「無痕」模式的Google瀏覽器(Chrome)跟蹤用戶的互聯網使用，而侵犯了數百萬用戶的隱私。

訴訟在美國加州聖荷西聯邦法院提起，尋求向Google索賠至少50億美元。原告稱，即便用戶使用了無痕模式(Incognito mode)，Google仍會收集人們瀏覽網頁時的信息。

據紐約時報報導，訴訟的原告為三位Google用戶：分別是洛杉磯的Chasom Brown和Maria Nguyen，以及佛羅里達州居民William Byatt，訴訟由知名律師事務所Boies Schiller Flexner LLP提起。

上述報導稱，訴訟還認為，Google違反了加州當地一項法律，該法律要求各方一致同意時才能閱讀和瞭解私人通訊的內容。

訴訟文件稱，不論用戶是否點擊了Google上的廣告，Google都會通過Google Analytics、Google Ad Manager及其他應用程序和網頁插件來收集用戶數據。這使得Google可以瞭解用戶的朋友、愛好、最喜歡的食物、購物習慣，甚至是最私密的事情。

據紐約時報報道，Google發言人Jose Castaneda稱，公司將應訴。他表示：「Chrome中的無痕模式可以讓您使用瀏覽器時，無需將活動保存到瀏覽器或設備中，但正如我們明確指出的那樣，每當您打開無痕標籤頁時，網站可能在期間收集有關您瀏覽活動的信息。」

儘管用戶認為以無痕模式瀏覽網頁是安全的，但電腦安全專家和研究人員存在擔憂：Google以及其他類似公司可能會在不同瀏覽模式下都跟蹤人們的瀏覽活動，將數據與普通模式下的瀏覽數據結合起來，擴充用戶的個人資料。

(中時電子報)