金門縣府祕書長陳朝金說明金沙鎮官澳海灘暨周邊環境改善工程。（縣府提供）

交通部官員考察金湖鎮羅神父紀念公園景點營造工程。（縣府提供）

交通部官員在小金門「后麟步槍模擬射擊館」體驗模擬射擊，（縣府提供）

立法院交通委員會今（3）日考察大、小金門建設，交通部觀光局長張錫聰一行人全程未戴口罩，在始終維持零確診的金門，開心大口呼吸新鮮空氣，希望為國內防疫安心旅遊起到示範作用。

交通部觀光局長張錫聰、航港局長郭添貴、公路總局長許鉦漳等一行人，在縣府祕書長陳朝金、觀光處長丁健剛及金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家陪同下，考察金湖鎮羅神父紀念公園景點營造工程、金沙鎮官澳海灘暨周邊環境改善工程，並在烈嶼鄉長洪若珊安排下赴「后麟步槍模擬射擊館」體驗模擬射擊，還在雙口海濱公園眺望相隔僅5000公尺的大陸廈門高樓，開心在海灘玩起自拍留念。

縣府提案包括公共建設「金湖鎮立體停車場建置案」、「臺金高速客輪建造經費與後續營運費用」，以及觀光振興「烈嶼旅客服務中心建置」、「跳島旅遊」與「海洋藝術節」計畫，以提升地區觀光品質，振興地方旅遊，獲中央同意經費支持。

張錫聰等人也品嘗小金門在地料理和聞名的「芋頭冰」，除搭乘大、小金客輪外，全程均未戴口罩，大口呼吸金門新鮮的空氣，希望大家放心、安心出門旅遊。

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(中時 )