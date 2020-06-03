嘉義市長民族國小幼兒園舍動土，小朋友表演歡慶。（廖素慧攝）

嘉義市民族國小附設幼兒園舍獲國教署及市府補助經費3940萬元，新建幼兒園教學大樓，3日由市長黃敏惠祭祀祈福、開工動土，完工後增設小班、幼幼班各1班，成為從幼幼班到國小六年級的10年一貫學校。

黃敏惠表示，繼去年精忠國小附設幼兒園動土，民族國小幼兒園也開工動土，市府跟家長一樣很在乎幼兒教育，因此積極推動、增加國小附幼與非營利幼兒園，打造平價、優質的幼教環境，讓家長安心教養孩子。

黃敏惠說，新建民族國小幼兒園舍代表教育完整扎根，提供從2歲幼幼班到12歲國小畢業的完整教育體系。

教育處林立生處長說，民族國小幼兒園舍工期360個日曆天，預估30天雨天不計工期，預估明（2021）年7月完工、9月驗收完成，預計110學年度招收小班1班30名幼兒，110學年度招收幼幼班1班16名幼兒，民族國小將是招收2至12歲學童的10年一貫學校。

教育處表示，民族國小新建幼兒園舍工程預算經費3940萬元，教育部補助85％，嘉義市政府負擔15％，將興建3層樓，總面積1170平方公尺，包含1間大廳當作室內活動廣場、6間教室、4間盥洗室、1間辦公室及1間室內儲藏空間，可提供4個班級，106位幼童就讀使用。

(中時 )