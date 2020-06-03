今年是2020脊梁山脈旅遊年，觀光局今（3）日表示，將攜手京站時尚廣場推出「2020台灣金美脈 脊梁山脈攝影展」，讓民眾可以看看台灣多變地形、豐富生態及氣勢磅礡的自然景觀，也呼籲大家上山出遊去。

觀光局今天舉辦「2020台灣金美脈 脊梁山脈攝影展」開展記者會，交通部次長祁文中、交通部觀光局副局長周廷彰、京站時尚廣場總經理柯愫吟，以及內政部營建署、農委會林務局、脊梁山脈經典旅遊遊程旅行社業者，各國家風景區管理處代表等人共同出席。

祁文中說，今年上半年在疫情的衝擊下，多數民眾的工作及生活型態因而轉變，居家期間拉長，觀光局今年3月至5月以「Work from Home但也要Travel from Home」的概念，推出「2020台灣金美脈線上攝影大賞徵件」，徵集台灣脊梁山脈美照，透過「喔熊」官方IG募得之作品中，精選出32幅獲獎作品。

祁文中表示，將於6月4～28日在台北京站時尚廣場舉辦實體攝影展活動，以旅遊結合影像的概念，將台灣山脈之美一次濃縮呈現於台北交通樞紐京站時尚廣場。而此次攝影展亦為觀光局首度跨界與百貨業者京站時尚廣場聯名合作，展期系列活動包含：6月6日喔熊組長與部落客直播開箱；6月12～14日山脈快閃自拍賽送住宿券；6月20日喔熊粉絲同樂會及6月21日登山運動講座，熱熱鬧鬧地為脊梁山脈旅遊年活動造勢。

觀光局表示，「山脈旅遊正好符合防疫新生活的宗旨，我們主推山城小鎮、山岳旅遊，將趁著下半年疫情趨緩時力推。」此外，活動現場亦請到台灣蛙后李詹瑩與京站總經理和喔熊組長共同接受次長授旗，邀請民眾於8月15日一起走出戶外，登上「走路要找難路走，挑擔要揀重擔挑；為學硬漢而來，為作硬漢而去」之觀音山硬漢嶺，歡迎民眾共襄盛舉。

(工商 )